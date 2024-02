Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 76 de ani a murit, marți, in timpul unui incendiu de vegetație uscata, pe raza localitații Simnicu de Sus din județul Dolj, anunța ISU Dolj. „Cu puțin timp in urma am fost solicitați sa intervenim pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscata pe raza localitații…

- O alta tragedie a avut loc, de curand, de aceasta data in Bistrița-Nasaud! Este vorba despre o femeie in varsta de 62 de ani care și-a pierdut viața, dupa ce locuința ei a fost cuprinsa de flacari. Trupul i-a fost gasit complet carbonizat, in urma flacarilor violente care au izbucnit in propria locuința.

- Tragedie ingrozitoare in Braila. Un barbat a murit, dupa ce o cisterna a explodat. Trupul sau a fost gasit carbonizat in cabina in care lucra. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața victimei. Poliția face cercetari.

- Intervenție in cazul unui incendiu produs in aceasta dimineața la o casa situata in localitatea Scorțeni. Au intervenit pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Baicoi cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD și, ulterior, pentru gestionarea operativa a evenimentului…

- Un barbat de 68 de ani a sfarsit pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in timp ce-si repara masina. Omul se afla sub autovehicul, cand cricul care-l sustinea a cedat, fiind strivit sub toata greutatea acestuia, potrivit Mediafax. „Un barbat, in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața…

- Tragedie de proporții in Cluj. Un barbat imobilizat la pat a fost gasit mort, in urma unui incendiu grav. A fost ars de viu in flacarie care i-au cuprins locuința. Pompierii au acționat de urgența, insa nu au mai putut sa ii salveze viața.

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj, in urma cu puțin timp. Un barbat a fost batut grav de trei persoane, iar mai apoi a murit. Deși a suferit rani grave, a refuzat sa mearga la spital, iar mai apoi a fost gasit fara suflare. Poliția a luat masuri in acest caz.

- Politistii din Maramures au deschis o ancheta dupa ce trupul neinsufletit al unui barbat de 53 de ani a fost gasit intr-o locuinta din Leordina, cuprinsa de un incendiu. „Azi-noapte, politistii Sectiei 4 Leordina au intervenit in urma unui apel 112, la un incendiu produs la un imobil din localitatea…