- Un incendiu ingrozitor s-a produs, in urma cu o zi, in Galați. Un barbat a murit ars de viu, dupa ce casa lui a fost curprinsa de flacari. Pompierii au fost alertați și au ajuns imediat la locul incendiului, dar nu au mai reușit sa il scoata viu pe barbat. Acesta a fost gasit mort, iar trupul sau era…

- Caz șocant in Calarași. Un barbat a murit in timp ce se afla la priveghiul prietenului sau, dupa ce a pus un pariu cu alte persoane. Medicii nu au mai putut sa il salveze, iar acum cei prezenți regreta ceea ce s-a intamplat. Iata de la ce a pornit totul.

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj, in urma cu puțin timp. Un barbat a fost batut grav de trei persoane, iar mai apoi a murit. Deși a suferit rani grave, a refuzat sa mearga la spital, iar mai apoi a fost gasit fara suflare. Poliția a luat masuri in acest caz.

- O femeie de 81 de ani a murit in liftul Spitalului Județean Slatina, care s-ar fi blocat. Poliția face cercetari. IPJ Olt anunța ca a fost sesizat luni, „prin adresa”, de catre Spitalul Județean de Urgența Slatina cu privire la faptul ca, sambata, in jurul orei 8.05, o femeie de 81 de ani, din județul…

- Un barbat inarmat a ucis doua persoane și a ranit o a treia in orașul alpin elvețian Sion, luni dimineața, iar un suspect a fost arestat ulterior, a anunțat poliția. Mai multe focuri de arma au fost trase in doua parți ale orașului, a declarat poliția din cantonul Valais (sud-vest). Victimele au fost…

- Caz șocant in Arad. O mama de 25 de ani și bebelușul ei, nou-nascut, au murit in urma cu cateva ore la Maternitate. Femeia a nascut prin cezariana, iar mai apoi s-a stins din viața. Medicii au incercat sa o salveze, insa fara succes. Atat ea, cat și copilul au murit.

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Ploiești au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru degajarea unei persoane cazute intr-o fantana de pe raza localitații Valea Calugareasca. In cel mai scurt timp, la locul indicat s-au deplasat pompierii militari cu o autospeciala de stingere,…

- Descoperire macabra in apele Someșului! Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit in zona strazii Donath, vineri. Un martor ar fi sesizat poliția prin apel la 112.La data de 10 noiembrie, in jurul orei 12.40, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul…