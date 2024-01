Stiri pe aceeasi tema

- Pariu mortal! Gluma proasta la un priveghi din Calarași a dus la o tragedie. Ce a pațit un barbat te lasa fara cuvinteUn priveghi din comuna Gradiștea, din județul Calarași, s-a transformat intr-un decor și mai macabru, dupa ce unul din oamenii prezenți s-a inecat cu o bucata de carne. Totul a pornit…

- Un barbat de 68 de ani a sfarsit pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in timp ce-si repara masina. Omul se afla sub autovehicul, cand cricul care-l sustinea a cedat, fiind strivit sub toata greutatea acestuia, potrivit Mediafax. „Un barbat, in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața…

- Un incendiu a izbucnit, in cursul nopții trecute, la o casa de locuit din localitatea Muntele Sacelului. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, un echipaj SMURD, o ambulanța, dar și polițiștii. ”Pompierii au gasit casa de locuit, cu o suprafața de aproximativ 80mp,…

- Tragedie de proporții in Austria. Un roman s-a stins din viața, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Medicii au ajuns imediat la fața locului și i-au acordat primul ajutor, dar barbatul s-a stins din viața din cauza ranilor foarte grave pe care le-a suferit.

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj, in urma cu puțin timp. Un barbat a fost batut grav de trei persoane, iar mai apoi a murit. Deși a suferit rani grave, a refuzat sa mearga la spital, iar mai apoi a fost gasit fara suflare. Poliția a luat masuri in acest caz.

- FOTO: Tragedie la Calinești! Un barbat de 54 de ani a murit in incendiul care i-a cuprins casa Un barbat in varsta de 54 de ani, din localitatea Calinești, și-a pierdut viața intr-un incendiu care i-a cuprins locuința. S-a intamplat in aceasta dupa-amiaza. Vecinii au observat flacarile și au sunat dupa…

- Tragedie, miercuri seara, in județul Dambovița! Un barbat, de origine srilankeza, a murit dupa ce microbuzul in care se aflas-a rasturnat in afara parții carosabile, dupa ce s-a izbit de un cap de pod. Totodata, alți 7 conaționali de a-i sai au fost raniți in același accident rutier extrem de grav,…

- Un barbat a murit și alte doua persoane sunt grav ranite, dupa un accident ingrozitor in Timiș. Mașina in care se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea drumului, iar impactul i-a fost fatal unuia dintre pasageri. Medicii l-au resuscitat, dar fara succes.