Stiri pe aceeasi tema

- Este sezonul noilor inceputuri, mai ales pentru unii nativi. Astrologii au anunțat care sunt cele doua zodii care vor avea cea mai frumoasa primavara din viața lor. Cei nascuți in aceste semne ale zodiacului vor avea noroc la bani și in dragoste in urmatoarele saptamani. Sezonul noilor inceputuri Pentru…

- Cum a inceput povestea de dragoste dintre Tania Popa și soțul ei, barbatul in brațele caruia și-a gasit fericirea și liniștea. Cei doi s-au casatorit dupa o saptamana de relație. Ce a marturisit artista, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Și tu ai avut macar de cateva ori dureri de cap, dar nu ai șiut de ce. Ei bine, noi iți vom spune mai jos care sunt cauzele neștiute ale durerilor de cap. Toata lumea trebuie sa fie atenta la anumite semne!

- Alin Oprea și mediana traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Știm ca barbatul a intalnit-o pe Medana dupa desparțirea de Larisa, mama copiilor lui. Relația lor a decurs mai bine decat s-ar fi așteptat, iar anul acesta cei doi urmeaza sa implineasca cinci ani de relație. Iata ce juraminte și-au facut…

- Sunt 10 semne de alarma ce impun prezentarea de urgența la spital, mai ales ca nediagnosticata și netratata la timp, malaria poate fi letala. Pana in prezent, in Romania au fost confirmate 11 cazuri, dintre care doi pacienți au murit.

- Februarie este luna iubirii – o perioada in care fiecare dintre noi se gandește mai mult ca oricand la iubire – fie ca se afla intr-o relație de cuplu sau inca așteapta acea mare dragoste. O relație sanatoasa este ceva care poate aduce sprijin, dragoste și momente bune in viața ta. Dar cum ai putea…