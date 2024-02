Stiri pe aceeasi tema

- Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, au facut un pas important in relație. Cum ii susține doamna Anina in prezent pe cei doi tineri indragostiți. Ce au marturisit cei trei, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Gabriela Elena Bacinica a facut mai multe declarații cu privire la relația dintre ea și Marius Elisei. Cei doi formeaza un cuplu de șase luni, insa, au aparut cateva zvonuri cu privire la desparțirea lor. Aceasta afirma ca partenerul ei de viața o susprinde in fecare moment in mod placut și au planuri…

- Relația dintre modelul Kim Kardashian (43 de ani) și Odell Beckham Jr. (31 de ani), jucatorul celor de la Baltimore Ravens, nu mai este un secret. Apropiații lui Kim și Odell au dezvaluit ca cei doi au o relație exclusiva, inceputa in septembrie 2023. Lucrurile au evoluat in ultimele saptamani și sunt…

- Relația tenismenului italian Matteo Berrettini (27 de ani) cu frumoasa prezentatoare TV Melissa Satta (38 de ani) pare sa se fi incheiat. In timp ce Matteo se antreneaza in Monte Carlo (Monaco) pentru revenirea pe terenul de tenis dupa accidentarea suferita in luna august a anului trecut la US Open,…

- Alin Oprea și Medana s-au cunoscut in 2019, iar anul trecut au facut nunta la care au participat 500 de invitați și 10 perechi de nași. Soția artistului a vorbit pentru prima oara despre momentul in care l-a cunoscut pe artist și a dezvaluit ce relație are acesta cu cei doi copii ai Medanei.„A fost…

- Adrian Mutu a avut parte de un trecut tumultuos, dar acum se bucura de viața pe care o are. Casnicia cu Sandra ii aduce multa implinire, fiind un soț și tata dedicat pentru micuțul Tiago, in varsta de 6 ani.

- Gabriella Nastas și Kamara traiesc de ceva timp o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au fost mai intai buni prieteni, iar apoi au devenit iubiți. Iubita artistului a vorbit pentru prima oara despre relația cu acesta, dar și despre relația pe care o are cu fiul artistului, Leon.„Am oficializat relația…

- Puțini sunt cei care știu ca Iulia Albu nu are deloc o relație buna cu parinții ei, deși ea și-ar fi dorit acest lucru. In schimb, criticul de moda este foarte apropiat de mama lui Mike.Iulia Albu și Mike au fost eliminați recent de la America Express - Drumul Soarelui, insa inainte au primit o scrisoare…