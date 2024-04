Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel a onorat prezența la un eveniment special, Gala Premiilor Literare Bookzone, acolo unde a incantat publicul cu interpetarile sale de-a dreptul impresionante. Artistul in varsta de 64 de ani, are o casnicie de peste 30 de ani cu soția sa Violeta, iar impreuna au 3 copii. Mezina familiei,…

- Marisa Paloma și iubitul ei, Liviu Stanciu, au implinit 7 ani de relație și sunt foarte fericiți. Cei doi sunt și parinții unei fetițe frumoase, Iris, reușind sa se bucure de rolul de parinți. Pentru a marca cat mai frumos aniversarea lor, vedeta a scris un text romantic pe rețelele de socializare.

- De ce obicei nu vrea Alexandru Pițurca sa se lase. Iata „secretul” care il ajuta pe fostul fotbalist sa se mențina in forma. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.

- In cautarea unei conexiuni autentice și a unei iubiri pure, mulți oameni devin vulnerabili in fața capcanelor emoționale și ajung sa incurce sentimentele de afecțiune cu atașamentul sau chiar cu dependența emoționala. In dorința lor arzatoare de a fi cautați și iubiți, acești indivizi pot ajunge sa…

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)Indiferent daca ești implicat/a intr-o relație sau ești singur/a, ai o dorința arzatoate de iubire in aceasta saptamana.Comunicarea este cheia, așa ca exprima-ți sentimentele in mod deschis.Daca ești singur/a, nu fi surprins/a daca o relație neașteptata aprinde in tine…

- Anca Serea și Adi Sina spun ca „parentingul cu blandețe” in ceea ce privește creșterea celor șase copii ai lor. Fosta prezentatoare de televiziune are și cateva reguli, care sunt respectate de toți cu sfințenie. Anca Serea, in varsta de 43 de ani, și Adrian Sina, in varsta de 46 de ani, formeaza un…

- Florin Piersic știe secretul pentru o viața fericita: 'Asta e adevarata bogație. Cea mai de preț!'Florin Piersic implinește varsta de 88 de ani. El le mulțumește oamenilor pentru toate mesajele de felicitare și spune ca fara ei ar fi mai sarac.„Nu-i timp de nostalgii. Nu inca. Imediat e 27 ianuarie.…

- Adrian și Raluca Ropotan sunt impreuna de 12 ani, iar impreuna au un baiat de patru ani. Chiar daca astazi sunt o familie și de nedesparțit, in trecut, lucrurile nu au stat deloc așa, asta pentru ca o parte din povestea lor de dragoste a fost la distanța, pe cand fostul fotbalist se afla in Rusia, iar…