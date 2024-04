Manifestatii pro-palestiniene au avut loc in campusurile marilor universitați din SUA și au continuat pana vineri seara. Studenții protestatari au condamnat bombardamentele israeliene din Gaza, relateaza CNN. Pe parcursul intregii saptamani, mai multe scoli au cerut interventia politiei pentru impotriva protestatarilor, ceea ce a dus la arestarea a sute de persoane. Intre altele, protestatarii au […] The post Studenții se revolta in SUA. Manifestațiile pro-palestiniene continua in campusuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .