- Procurorii ruși au cerut Ministerului Justiției sa ia in considerare posibilitatea de a o cataloga pe Ala Pugaciova, regina muzicii pop sovietice, drept „agent strain”, o masura care ar desemna-o oficial pe cea mai faimoasa vedeta rusa drept un inamic al Kremlinului, potrivit Reuters. Aceasta și-a exprimat…

- Uniunea Europeana nu se va lasa intimidata de posibile contramasuri luate de Moscova impotriva intentiei de a folosi veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in Europa pentru a inarma Ucraina, a afirmat vineri Charles Michel, presedintele Consiliului European. ”Nu suntem intimidati de Rusia.…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor Publice, a declarat luni seara ca iși dorește ca Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa se militarizeze, adica sa funcționeze dupa reguli militare, cu ierarhie și comanda specifice acestor structuri. Mai mult, ministrul dorește ca inspectorii Fiscului…

- Ministerul Muncii anunța, joi, ca s-a finalizat baza de date cu beneficiarii de carduri sociale pentru alimente. In perioada urmatoare, 2.537.758 de carduri vor fi alimentate. In acest an, banii vor intra in 6 tranșe, prima fiind in februarie, iar urmatoarea in luna aprilie. ”Agenția Naționala pentru…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus, luni, la Agentia Nationala de Integritate o sesizare care il vizeaza pe seful DNA Marius Voineag. ”In declaratia de avere, pe langa multe terenuri, multe apartamente, multe conturi, domnul Voineag a declarat o petrecere de botez cu daruri de 500.000 de lei,…

- Pe masura ce liderii cartelurilor de droguri iși indreapta atenția catre furtul de fonduri UE, șefa Parchetului European (EPPO) iși dorește sa riposteze. Laura Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), cauta sa obțina puteri și finanțare suplimentare pentru a face fața fraudatorilor care iși indreapta…

- Patronii statiei GPL de la Crevedia, Ionut Daniel Doldurea si Cosmin Ionut Stinga vor sa-și reia activitatea la firma pe care o dețin impreuna. Ei au facut in instanța o cerere pentru a se putea deplasa zilnic la firma Flagas. Dupa ce, la sfarșitul lunii noiembrie, au fost plasați in arest la domiciliu,…

- Autoritațile fiscale considera ca domeniile cu risc ridicat de nedeclarare a veniturilor obținute sunt tranzacționarea criptomonedelor, activitațile de infrumusețare și promovarea in spațiul online a anumitor produse, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța Deloitte Romania. In ultimii…