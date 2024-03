Uniunea Europeana nu se va lasa intimidata de posibile contramasuri luate de Moscova impotriva intentiei de a folosi veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in Europa pentru a inarma Ucraina, a afirmat vineri Charles Michel, presedintele Consiliului European. ”Nu suntem intimidati de Rusia. Si credem ca este corect ca veniturile din acele active straine sa […] The post Michel: UE nu este intimidata de Rusia pe tema sancțiunilor asupra activelor rusești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .