Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii francezi ar trebui sa se „abtina” de la calatorii in Iran, Israel, Liban si teritoriile palestiniene, a declarat vineri Ministerul de Externe pentru AFP. In contextul in care tensiunile continua sa creasca in Orientul Mijlociu, dupa luni de conflict intre Israel si Hamas, cetatenii francezi…

- Uniunea Europeana nu se va lasa intimidata de posibile contramasuri luate de Moscova impotriva intentiei de a folosi veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in Europa pentru a inarma Ucraina, a afirmat vineri Charles Michel, presedintele Consiliului European. ”Nu suntem intimidati de Rusia.…

- Operațiunea militara speciala din Ucraina s-a transformat deja intr-un razboi din cauza interferențelor occidentale, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, potrivit agenției de presa de stat TASS. Rusia se afla in ”stare de razboi” in Ucraina, declara pentru prima…

- Rusia a respins joi un avertisment al Statelor Unite cu privire la noile capacitati nucleare rusesti in spatiu, calificandu-l drept o „inventie malitioasa” si un truc al Casei Albe menit sa-i determine pe congresmenii americani sa aprobe mai multi bani pentru Ucraina, pentru a contracara Moscova, relateaza…

- Secretarul general al NATO i-a chemat pe europeni sa-si mareasca productia de arme pentru a creste livrarile catre Ucraina si preveni o confruntare cu Moscova „care ar putea dura zeci de ani”. La mai putin de o saptamana inainte de reuniunea ministrilor Apararii din NATO la Bruxelles, pe 15-16 februarie,…

- Șeful Statului Major al Apararii solicita urgent adoptarea unei legi pentru pregatirea populației in caz de razboi. „Eu, personal, nu neaparat ca militar, consider ca Federația Rusa nu se va opri aici. Daca va caștiga in Ucraina, principala ținta va fi Republica Moldova. Vom asista la tensiuni in Balcanii…

- Razboiul dintre Israel și Hamas s-a extins deja in tot Orientul Mijlociu, iar perspectivele unei confruntari intre puterile regionale și mondiale devin din ce in ce mai probabile, potrivit unei analize publicate de CNN. In intreaga regiune, luptele s-au limitat in mare parte la atacuri cu ținte prcise…