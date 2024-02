Rusia a respins joi un avertisment al Statelor Unite cu privire la noile capacitati nucleare rusesti in spatiu, calificandu-l drept o „inventie malitioasa” si un truc al Casei Albe menit sa-i determine pe congresmenii americani sa aprobe mai multi bani pentru Ucraina, pentru a contracara Moscova, relateaza agentia oficiala rusa TASS. Purtatorul de cuvant al […] The post Rusia reacționeaza dupa avertismentul SUA in legatura cu o capacitate nucleara rusa in spatiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .