Participanții la Consiliul Popular Rus prezidat de Patriarhul Kirill au adoptat un „ordin" in care au descris invazia rusa din Ucraina drept un „razboi sfant", prin care Moscova apara lumea de „Occidentul cazut in Satanism". Documentul a fost publicat pe site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei. Consiliul, care a avut loc pe data 27 martie, la […]