Cele mai bune marinade pentru carnea de pește Mult mai des gatit la cuptor sau prajit, peștele este insa mai gustos fript pe gratar, carnea devenind mult mai aromata. Daca, in general, marinarea unei bucați de carne dureaza minimum 30 de minute, cea de pește are nevoie de cel mult 10 minute pentru a Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

