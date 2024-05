Stiri pe aceeasi tema

- Fermieri i romani au devenit un nou subiect pentru propaganda Moscovei impotriva Ucrainei si a Uniunii Europene. Purtatoarea de cuvant a ministerului de Externe rus plange de mila agricultorilor din Romania. In briefingul de presa pe care l-a sustinut miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus…

- Secretarul de stat american Antony Blinken se intoarce miercuri in Orientul Mijlociu pentru in a șasea sa vizita de la inceputul razboiului dintre Israel și Hamas spre a face demersuri pentru incheierea unui acord de incetare a focului și de eliberare a ostaticilor deținuți de Hamas. Blinken se va…

- Federația Rusa a interzis intrarea in țara a 227 de cetațeni americani, printre care se numara și purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew Miller, a transmis joi Ministerul rus de Externe, relateaza Reuters.

- Christopher Smith, un oficial de rang inalt al Departamentului de Stat al SUA care se ocupa de zona Europei de Est, aflat in vizita in Republica Moldova, s-a dus, marti, la Tiraspol, unde a avut o intalnire cu așa-zisul lider al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, la care a participat si responsabilul…

- 31.000 de soldați ucraineni au fost uciși in doi ani de razboi, a spus președintele Volodimir Zelenski. Numarul pe care l-a dezvaluit duminica președintele Ucrainei difera puternic de cel dat de oficialii americani, care au spus ca cifra este mai aproape de 70.000, scrie The New York Times.A fost pentru…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat duminica ca va candida la alegerile prezidentiale de anul viitor, un anunt facut in ziua alegerilor legislative, calificate de opozitia in exil drept un simulacru si anemice, dupa ani de reprimare a opozitiei, transmite AFP. Dupa realegerea sa…

- Transnistria ar putea fi alipita la Rusia, avertizeaza opozantul transnistrean Ghenadie Ciorba. Acesta susține ca la congresul așa zișilor deputați de toate nivelele din Transnistria va fi adoptata o solicitare catre Moscova privind alipirea regiunii separatiste la Federația Rusa. Congresul urmeaza…

- Ucraina sprijina soluționarea pașnica pe cale diplomatica a conflictului transnistrean, a fost și va ramine un participant activ in procesul de soluționare. Despre acest lucru a declarat ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului ucrainean de Externe, Paun Rohovei, in cadrul unei intilniri la Tiraspol…