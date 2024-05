Absolventii de liceu participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive si artistice internationale sustin joi proba la alegere a profilului si specializarii in cadrul sesiunii speciale a Bacalaureatului. Examenul a inceput marti cu proba la Limba si literatura romana, iar miercuri elevii au avut proba obligatorie a profilului – Istorie sau Matematica. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, pe 24 mai are loc proba la Limba si literatura materna. In urmatoarele patru zile este programata evaluarea competentelor digitale si lingvistice. Pe 31 mai se vor afisa rezultatele,…