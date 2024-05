Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește industria de gambling, Romania este considerata de mult drept un exemplu. Aici, jocurile online au fost legalizate abia in 2010, iar piața de jocuri de noroc a fost reglementata corespunzator in 2013. Acesta este și anul in care ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) apare…

- Anul 2024 se anunta a fi unul plin de incertitudini, iar numarul firmelor cu probleme ar putea depasi, in acest an, 150.000, pe fondul efectelor negative generate de cresterea taxelor, de persistenta inflatiei si accentuarea scaderii vanzarilor. Contractia puternica a cererii determina tot mai multe…

- Sphera Franchise Group, compania care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell in Romania se pregatește sa deschida noi restaurante in țara noastra, urmatoarele pe radar fiind unitațile din Sibiu și Pitești (in Argeș Mall...

- Conferința și parteneriat ASPES – ASE – mediul de afaceri. Asociația De Studii Și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) impreuna cu Academia De Studii Economice vor sa fie partenerii reali ai mediului de afaceri din Romania. ASPES este organizatoarea unei conferințe care va avea loc joi, 28 martie 2024…

- Clujul are cea mai scumpa piața imobiliara din țara, conform studiilor care iau in considerare prețul cerut. Unul dintre motive este faptul ca mulți proprietari posteaza anunțuri cu prețuri nerezonabil de mari, cum ar fi o casa in Fanațele Clujului la 560.000 de euro.

- Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan a explicat ca 12 milioane de romani au folosit, numai anul trecut, zboruri spre si dinspre Spatiul Schengen. El a afirmat ca spera ca Romania sa obtina cat de curand aderarea deplina la Schengen, dar a admis ca discutiile pe acest subiect vor avea loc in…

- Romania se confrunta cu multiple provocari de ordin demografic, care vor impacta major piața muncii in urmatorii 10 ani: populația țarii imbatranește, tinerii activi sunt din ce in ce mai puțini pe piața muncii, iar cererea pentru forța de munca inalt calificata continua sa creasca, in condițiile unei…

- In contextul economic și social actual al Romaniei, piața muncii parcurge transformari rapide, pentru a se adapta la noile cerințe globale și tehnologice. Ofertele pentru joburi bine platite nu au fost niciodata mai diverse – de la locuri de munca pentru șoferi categoria D și pana la specialiști in…