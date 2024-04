Trei din cinci părinți ucraineni, refugiați în România, nu au un loc de muncă Din cei peste 21.600 de adulți ucraineni, inregistrați la Agenția Naționala Pentru Ocuparea Forței de Munca de la debutul razboiului, puțin peste 2700 și-au gasit o slujba. O ancheta Salvați Copiii arata ca trei din cinci parinți ucraineni, majoritatea femei, nu au reușit sa se integreze pe piața muncii din Romania. Principala piedica este necunoașterea limbii. Organizația Salvați Copiii dorește deschiderea unui centru de zi, pentru a sprijini educația copiilor, dar și facilitarea accesului pe piața muncii a mamelor acestora. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

