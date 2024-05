Intr-o Romanie in care așteptam ani de zile construcția unui pod sau a unei autostrazi, unele inițiative reușesc sa aduca urme de speranța in țara care pare sa fie uitata de autoritați. Spitalul de copii „Daruiește Viața” este una dintre inițiativele care s-au nascut cand oamenii s-au saturat sa mai aștepte dupa Stat. In acest an, unul dintre cei mai aglomerați din istorie din punct de vedere electoral, romanii pot in sfarșit sa decida cum va arata Romania in care iși doresc sa traiasca. Oana Gheorghiu, fondatoare „Daruiește Viața”, spune ca ar vrea sa vada in fruntea țarii o femeie ca Maia…