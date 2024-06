VIDEO Spectacol aerian la Boboc, cu participarea în premieră a aeronavelor F-18 și Eurofighter Peste 15.000 de spectatori au asistat cu sufletul la gura la acrobații executate la limita. Maiestria piloților la manșa avioanelor și elicopterelor a fost rasplatita cu aplauze. Ajuns la a 14-a ediție, mitingul aviatic organizat la Boboc pe aerodromul Școlii de Aviație a Forțelor Aeriene Romane a reunit zeci de aeronave, de la IAK-urile de […] The post VIDEO Spectacol aerian la Boboc, cu participarea in premiera a aeronavelor F-18 și Eurofighter first appeared on Stiri de Buzau . Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scoala de Aplicatie pentru Fortele Aeriene „Aurel Vlaicu” de la Boboc organizeaza sambata, 15 iunie, pe aerodromul din localitate, un miting aviatic de exceptie. “BOBOC AIR SHOW-BOBAS 2024” este o activitate a aviatorilor romani care se pregatesc in unitatea de la Boboc. In cadrul evenimentului aronautic,…

- Un nor cu o activitate electrica neobișnuit de intensa a fost vizibil, marți seara, in estul județului Buzau, spre Braila. Mai mulți localnici au inregistrat fulgerele interminabile și au postat clipurile pe internet, pentru a-și impartași uimirea cu ceilalți. Inexplicabil pentru unii a fost ca jocul…

- S-a tras cortina peste ediția din acest an a Festivalului ,BUZAU / IUBEȘTE / TEATRU, eveniment cultural național devenit deja tradiție. Cea de-a XIX-a ediție a festivalului s-a incheiat sambata, 1 iunie, la Teatrul „George Ciprian”, cu festivitatea de premiere. Au fost acordate cinci premii, trei dintre…

- Cea de-a XIX-a ediție a festivalului BUZAU/IUBEȘTE/TEATRU s-a incheiat sambata, 1 iunie, la Teatrul „George Ciprian”. Au fost acordate cinci premii, trei dintre ele fiind caștigate de Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, unu de Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești și unu de Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfantu…

- Articolul (P) Președintele PNL Buzau, Adrian Mocanu, candidat la președinția Consiliului Județean, in campanie electorala, la Siriu și Patarlagele se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Președintele PNL Buzau, Adrian Mocanu, candidat la președinția Consiliului Județean, a inceput, sambata, campania…

- SUA au dislocat in Romania cel mai nou sistem aerian anti-drone al Armatei americane. Dislocarea sistemului aerian anti-drone M-LIDS este importanta in contextul in care Armata SUA are in prezent un numar extrem de limitat de astfel de sisteme si intentioneaza sa achizitioneze doar 45 in viitorul apropiat,…

- Articolul Campanie de informare și screening susținuta de Primaria Buzau. Gazda, Centrul Iazul Morilor se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Asociația ALMA organizeaza la Buzau campania de informare medicala și screening “ALEGE SA PREVII CANCERUL DE PIELE!” pe 7 aprilie 2024, de la ora 10,30 la…

- Articolul Rasaduri de stevia, vandute de „Experimentala”. Planta exotica a fost introdusa in cercetare la ordinul lui Ceaușescu se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O planta extrem de valoroasa din punct de vedere alimentar si medicinal, introdusa in studiu pentru aclimatizare la comanda lui Nicolae…