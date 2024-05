Stiri pe aceeasi tema

- Biblia personala a cintarețului american Elvis Presley este scoasa la licitație. Informația este relatata pe site-ul casei de licitații GWS Auctions. Organizatorii precizeaza ca muzicianul a lasat inscrisuri in exemplarul sau de Biblie. In plus, raritatea se afla pe noptiera lui Presley in noaptea morții…

- Un judecator din statul american Tennessee a blocat miercuri vanzarea prin executare silita a resedintei Graceland, considerand ca este in interesul publicului sa incetineasca orice schimbare de proprietar pentru fosta proprietate a cantaretului Elvis Presley, informeaza NBCnews.com, potrivit Agerpres.

- Russ Tamblyn, in varsta de 89 de ani, un actor american, a dezvaluit in memoriile sale un episod din 1957, in care Elvis Presley a locuit temporar in reședința sa din Malibu. Deși i s-a promis ca va fi o ședere pașnica, la revenirea sa, a gasit casa in dezordine, cu mancare raspandita pe jos, pahare…

- Anunt licitatie pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior The post Direcția Silvica Neamț anunța organizarea unei licitații pentru vanzarea de masa lemnoasa provenita din fond forestier proprietate publica de stat pentru productia anului 2024 appeared first on Stiri Neamt .

- Anunț privind vanzarea de bunuri mobile – 2 terenuri extravilane in Giarmata, fiecare in suprafața de 10.000 mp. D.G.R.F.P. Timisoara, prin intermediul A.J.F.P. Timis, va face cunoscut ca in ziua de 15 luna 04 ora 14 anul 2024 in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 9B, AMFITEATRU, se vor…

- Primarul comunei Baltesti din judetul Prahova, Ion Radu, și-a depașit cu mult atribuțiile de edil, ceea ce a dus la reținerea sa pentru comiterea mai multor infractiuni, privind atribuirea unor contracte. Mai mult, Ion Radu și-a permis sa cheltuie sume importante de bani din bugetul primariei in folosul…

- ANI spune ca a constatat starea de incompatibilitate in cazul lui Robert Florin Ion Sursa articolului: ANI: Cristian Popescu Piedone si-a numit ginerele in Comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale Credit autor: Realitatea De Mures. Source