- Azi noapte, in jurul orei 3.00 , a avut loc un accident rutier in municipiul Constanta.La locul evenimentului a intervenit ambulanta cu un echipaj SMURD. O masina Hyundai i10 s a rasturnat si a lovit o masina parcata. In urma incidentului, victima a fost soferul autoturismului Hyundai, care era singur…

- "Aventura de o noapte" se numeste concursul quiz pe care Centrul de Arta din Transilvania, Spatiul Expozitional de Arta Contemporana MAGMA si Muzeul National Secuiesc din Sfantu Gheorghe il vor organiza la sfarsitul saptamanii viitoare in cadrul unei editii speciale a "Noptii Muzeelor". Potrivit organizatorilor,…

- Angelina Jolie a fost o prezența constanta ​​pe scena de la Hollywood de zeci de ani. Deși aproape toata lumea știe despre cariera ei de succes, cu roluri impecabile in filme precum Tomb Raider, Maleficent sau Eternals, mai sunt multe lucruri de aflat despre marea stea a cinematografiei. Anul acesta,…

- Un studiu recent a demonstrat ca lipsa de somn te poate face sa te simți semnificativ mai batran decat ești in realitate. Este nevoie doar de cateva nopți nedormite pentru a adauga patru ani la varsta pe care o percepi, spun specialiștii. Acest lucru a fost dezvaluit intr-un studiu publicat in Proceedings…

- Cel putin 29 de oameni au murit intr-un incendiu declansat la subsolul unui imobil rezidential cu 16 etaje din centrul Istanbulului, a anuntat biroul guvernatorului, transmit AFP, Reuters si dpa. Alte opt persoane au fost ranite, dintre care șapte sunt in stare grava, a precizat biroul guvernatorului…

- Un incendiu puternic a izbucnit la subsolului unui bloc de 16 etaje din districtul Beșiktaș, in Istanbul. Din primele informații, acolo se afla un club de noapte in renovare. Publicația The Anatolia Post transmite ca 15 oameni au murit, iar alți opt au fost raniți, conform observatornews.r o.

- Capitala Greciei, Atena, a fost invadata de miercuri de nori grosi de praf si de nisip din Desertul Sahara si din Africa de Nord, un fenomen insotit de temperaturi deosebit de ridicate, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fenomenul ar trebui sa scada in intensitate incepand de vineri dimineata, potrivit…