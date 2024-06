Cele mai bogate cluburi de fotbal din Europa

In momentul de fata, fotbalul nu mai este un simplu sport iubit de fani din intreaga lume, ci un adevarat business in care se invart sume colosale. Bugetele celor mai mari cluburi din Europa se invart in jurul a sute de milioane de euro, iar patronii nu se zgarcesc deloc atunci cand vine vorba de […] Articolul… [citeste mai departe]