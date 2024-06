Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a acuzat joi seara miscarea islamista palestiniana Hamas ca este „principalul obstacol in aceasta etapa” pentru un acord privind un armistitiu cu Israelul si eliberarea ostaticilor, relateaza AFP. „Am inaintat o propunere aprobata de Consiliul de Securitate, de G7, de…

- Franta indeamna Israelul sa puna capat „fara intarziere” operatiunii sale militare la Rafah care ameninta sa creeze o „situatie catastrofala” pentru populatia din Fasia Gaza, a declarat Ministerul sau de Externe intr-un comunicat publicat pe X in cursul noptii de vineri spre sambata. „Lansam un apel…

- Statele Unite ramin impotriva oricarei stramutari fortate a palestinienilor pe fondul amenintarii unei ofensive militare majore a Israelului la Rafah, in sudul Fisiei Gaza, a afirmat joi Antony Blinken intr-un apel telefonic cu omologul sau egiptean, scrie AFP. Secretarul de stat american a reafirmat…

- Secretarul de stat american Antony Blinken incepe luni cea de-a șaptea misiune diplomatica in Orientul Mijlociu de la inceputul razboiului dintre Israel și Hamas, in urma cu mai bine de șase luni. Razboiul a continuat de la atacurile ucigașe ale Hamas asupra Israelului din 7 octombrie, fara sa se intrevada…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas le-a cerut duminica Statelor Unite sa impiedice o invazie israeliana in orasul Rafah, din sudul Fasiei Gaza, transmit AFP si Reuters. ”Facem apel la Statele Unite sa ii ceara Israelului sa puna capat operatiunii de la Rafah, intrucat SUA sunt singura tara capabila…

- Turcia a acuzat miercuri, 24 aprilie, Statele Unite ca au o politica de standarde duble in ceea ce privește drepturile omului, afirmand ca raportul anual al Washingtonului privind aceasta chestiune nu reflecta atacurile Israelului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Ministerul turc de externe a afirmat,…

- Presedintele american Joe Biden, foarte criticat de comunitatea musulmana din Statele Unite din cauza sustinerii ofensivei Israelului in Fasia Gaza, nu organizeaza in acest an o receptie publica cu ocazia marcarii incheierii Ramadanului, spre deosebire de 2022 si 2023, anunta Casa Alba, relateaza AFP,…

- Generalul Charles Q. Brown, presedintele Statului-Major Intrunit al SUA, a afirmat joi ca Israelul nu a primit tot armamentul american pe care l-a cerut, unul din motive fiind ca administratia condusa de presedintele Joe Biden nu este dispusa sa il furnizeze integral, transmite Reuters, arata Agerpres.…