- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, care a strans 27 de aliați ai Ucrainei la o reuniune din Paris, a declarat ca trimiterea de trupe occidentale NATO pe teren in Ucraina nu ar trebui „exclusa” in viitor. Așadar, Europa irita din ce in ce mai mult Rusia, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron…

- Președintele francez Emmanuel Macron, dupa o intalnire cu mai mulți șefi de stat la Palatul Elysee, pe 26 februarie, a anunțat crearea unei coaliții pentru a oferi sprijin de urgența Ucrainei. El a promis armatei ucrainene aprovizionarea cu rachete și bombe cu raza medie și lunga de acțiune și n-a exclus…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reunit luni, la Paris, peste 25 de tari aliate Kievului, pe care le indeamna la un „salt” impotriva unei „inaspriri evidente” a Moscovei, intr-un moment critic pentru Ucraina, care asteapta armament din Occident, necesar supravietuirii sale, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP.

- Rusia a respins joi un avertisment al Statelor Unite cu privire la noile capacitati nucleare rusesti in spatiu, calificandu-l drept o „inventie malitioasa” si un truc al Casei Albe menit sa-i determine pe congresmenii americani sa aprobe mai multi bani pentru Ucraina, pentru a contracara Moscova, relateaza…

- Presedintele american Joe Biden a gafat duminica, 4 februarie, in timpul unui discurs rostit in Las Vegas, au relatat Le Figaro și New York Post. Biden a povestit ca in 2021 s-a vazut cu „Mitterrand din Germania”, dupa care s-a corectat și a spus ca „din Franța”, numai ca acum trei ani președintele…

- Ministrul german al Apararii Boris Pistorius avertizeaza intr-un interviu acordat cotidianului Der Tagesspiegel ca statele membre ale Uniunii Europene (UE) este necesar sa se pregateasca in vederea unui razboi cu Rusia si si-a exprimat ingrijorarea fata de o extindere a Razboiului din Ucraina. Fostul…

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…