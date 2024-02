Presedintele american Joe Biden a gafat duminica, 4 februarie, in timpul unui discurs rostit in Las Vegas, au relatat Le Figaro și New York Post. Biden a povestit ca in 2021 s-a vazut cu „Mitterrand din Germania”, dupa care s-a corectat și a spus ca „din Franța”, numai ca acum trei ani președintele Franței era […] The post VIDEO. Joe Biden, lovește din nou: l-a confundat pe Emmanuel Macron cu Francois Mitterrand, care a murit in 1996 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .