Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din clasa I-a A de la Școala Gimnaziala „Andrei Șaguna” au fost intr-o drumeție prin Cheile Turenilor, una dintre multele activitați din saptamana „Școala Altfel”. „O zi plina de aventura! Drumeția in Cheile Tureniului a fost una din numeroasele provocari adresate elevilor clasei I A, de la Școala…

- Sambata, 13 aprilie 2024, la Scoala Gimnaziala nr. 33 "Anghel Saligny" din Constanta va avea loc etapa judeteana a Olimpiadei de Religie.Potrivit reprezentantilro Arhiepiscopiei Tomisului, competitia se desfasoara cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, si reuneste…

- Ziua Mondiala a Apei este celebrata pe 22 martie in fiecare an. Este un eveniment anual al Organizatiei Națiunilor Unite, inceput in 1993, care sarbatorește apa și crește gradul de conștientizare a celor doua miliarde de oameni care traiesc in prezent fara acces la apa potabila. Un obiectiv central…

- Un elev al școlii gimnaziale „Teodor Murașanu” din Turda, Daniel Vitan a caștigat Openul CDD – Concursul de Șah Memorialul Radulescu, ce s-a desfașurat in perioada 2-3 martie la Cluj Napoca. „Un nou premiul remarcabil caștigat de un elev al școlii noastre! Daniel Vitan a caștigat Openul CDD – Concursul…

- Atentie, incepe concursul Daca esti elev clasele P VIII si doresti sa iti exprimi talentul de a scrie povesti sau poezii, te poti inscrie, pana pe 31 martie, la concursul "Pe aripile imaginatiei", anunta reprezentantii Bibliotecii Judetene Constanta. Concursul de scriere creativa este organizat de Biblioteca…

- O noua reușita pentru Școala Gimnaziala Teodor Murașanu Turda. Locul II la concursul internațional „Afișe pentru Pace”, faza locala. Eleva care a adus premiul la Turda este Karina Brumar, cea care a reușit sa impresioneze juriul cu creația sa. In 8 februarie 2024, a avut loc premierea elevilor participanți…

- Recent, la Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” Baia Mare s-a desfașurat Concursul de Matematica „Tinere Speranțe” – ediția a XVII-a. Au participat peste 300 de elevi și 100 de cadre didactice din județele: Cluj, Bistrița, Satu Mare și Maramureș. Au fost acordate in total 151 de premii și mențiuni. In…

- In perioada 26-27 ianuarie s-a desfașurat, la Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” Baia Mare, Concursul de Matematica „Tinere Speranțe” – ediția a XVII-a. Au participat peste 300 de elevi și 100 de cadre didactice din județele: Cluj, Bistrița, Satu Mare și Maramureș. Au fost acordate in total 151 de premii…