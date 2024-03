Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Școlar pentru Educație Incluziva, o investiție de 32 de milioane de lei, a fost inaugurat astazi in Cluj-Napoca. Domnul primar Aurel Giurgiu a participat la eveniment, alaturi de oficialitați ale județului Cluj, profesori și educatori. Edilul s-a declarat impresionat de școala, care este dotata…

- Rezultate excelente pentru șahistele de la Turda, la concursul de șah de la Cluj. „Campioanele de la Turda – Noielia Cristurean și Andreea Cristurean, domina concursul de șah de la Cluj, la grupa U14 grupa avansați. Noielia Cristurean ocupa locul 1 la general, cu 6,5p din 7 posibile, iar Andreea Cristurean…

- Pe 12 februarie, ora 10 va avea loc o ședința extraordinara online de Consiliu Local la Turda. Cu aceasta ocazie se va dezbate și aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an al orașului. Conform proiectului de hotarare, bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an depașește 537 de…

- Radu Valcan și Adela Popescu s-au casatorit in anul 2015 și au adus pe lume trei baieți, pe Alexandru, care are șase ani, Andrei, in varsta de patru ani și pe Adrian, care are un an și jumatate. Iata cat platesc pe an cele doua vedete pentru educația copiilor!

- Școala ar trebui sa ne invețe sau sa ne faca fericiți? Invitat in emisiunea „In fața ta”, de la Digi24, Daniel David, profesor de stiinte cognitive clinice la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca și rectorul UBB, a spus ca principala funcție a școlii nu este sa te faca un om fericit. „Apar mulți…

- Elevii de la Școala de Poliție ”Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca au gasit viermi in mancarea servita joi, 14 decembrie. ”S-au gasit viermi in ciorba și in paste astazi, la pranz. Nu a reclamat nimeni nimic pentru ca nu e prima data cand se gasesc viermi. Odata, o colega a facut poze și cei de la bucatarie…

- Zilele acestea a avut loc faza locala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Echipa de handbal a școlii „Teodor Murașanu” a caștigat turneul local, la nivel gimnazial, urmand sa reprezinte orașul nostru in faza urmatoare. „Echipa de handbal a școlii noastre a obținut Locul I la etapa Municipala…