- Arsenal primește ACUM vizita celor de la Chelsea, intr-un meci restant din Premier League. Meciul este liveTEXTpe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Vezi AICI programul și rezultatele intregii etape din Premier League Cele doua mari rivale se afla in situații cu totul…

- Derby ul judetului Constanta in seria a treia a Ligii a 3 a la fotbal, turneul play out, Gloria Baneasa ndash; Axiopolis Cernavoda, din etapa a patra, s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1 0, golul fiind marcat in prelungiri de Lucas Fernandes 90 4 .Dupa trei victorii in primele trei runde din play…

- Un nou derby se va juca duminica 14 aprilie, in etapa a XV-a a Ligii a 5-a Academy, zona Campia Turzii, respectiv meciul dintre „lidera” UST Cornești și echipa de pe locul secund al clasamentului, Progresul Boian. Partida se va juca pe terenul Bazei Sportive „Arieșul” din Mihai Viteazu incepand cu orele…

- Liga 3: CSU Alba Iulia – Unirea Ungheni, in play-off | In play-off, derby „de Alba” la Galda de Jos și CSM Unirea Alba Iulia – ACS Tg. Mureș In weekend, in Liga 3, in play-off, CSU Alba Iulia – Unirea Ungheni, pe „Pielarul” din Sebeș, in play-out, derby „de Alba” Industria Galda – Metalurgistul Cugir…

- Marseille primește vizita celor de la PSG astazi, de la 21:45, in derby-ul rundei #27 din Ligue 1. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 3, Orange Sport 4 și Digi Sport 3. Vezi AICI programul și rezultatele intregii etape din Ligue 1 Parizienii pleaca cu prima…

- Start incendiar: cu derby „de Alba” la Cugir | CSU Alba Iulia, deplasare la Reghin, la Zlatna, „totul sau nimic”, CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Ungheni! Start incendiar in 2024 pentru conjudețenele din Seria 9 a Ligii 3: cu derby „de Alba”, Metalurgistul Cugir- Industria Galda. CSU Alba Iulia are o…

- Universitatea Craiova și Rapid au terminat la egalitate, scor 1-1, in Banie, in derby-ul penultimei etape a sezonului regular al Ligii 1. Universitatea a deschis scorul prin Alexandru Mitrita (30), din centrarea lui Nicusor Bancu. Rapid a egalat dupa pauza, prin slovacul Jakub Hromada (49), care a sanctionat…

- AC Milan și Napoli se intalnesc de la 21:45, in cel mai interesant meci al zilei in Serie A. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 3. Vezi AICI programul intregii etape din Serie A AC Milan pleaca cu prima șansa in partida de…