Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona și Getafe se intalnesc de la 17:15, in runda cu numarul #26 din La Liga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Orange Sport 2, Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Vezi AICI programul intregii etape din La Liga Barcelona se claseaza pe 3, cu 54 de punte, și se afla la 8 lungimi distanța de…

- AC Milan și Napoli se intalnesc de la 21:45, in cel mai interesant meci al zilei in Serie A. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 3. Vezi AICI programul intregii etape din Serie A AC Milan pleaca cu prima șansa in partida de…

- Aston Villa primește vizita celor de la Manchester United, in runda #24 din Premier League. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 2 și Digi Sport 2. Vezi aici programul intregii etape din Premier League Cele doua adversare de astazi spera sa…

- Manchester City primește vizita lui Everton, in runda cu numarul #24 din Premier League, de la 14:30. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 2 și Digi Sport 2. Cele doua adversare de astazi se afla la poli opuși in clasamentul din Premier League.…

- Lazio și Napoli se intalnesc de la 19:00 in runda #22 din Serie A. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 4. Cele doua adversare de astazi cauta sa se apropie de locurile care duc in Liga Campionilor. Lazio se claseaza pe 6, cu…

- Rapid și FCU Craiova se intalnesc in primul derby de la reluarea Superligii. Meciul incepe la 20:00 și va putea fi urmarit in formal liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Vezi aici programul intregii etape din SuperLiga Rapid - FCU Craiova, live de la 20:00 Click…

- Newcastle primește vizita celor de la Manchester City, in etapa cu numarul 21 din Premier League. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Vezi AICI programul intregii etape din Premier League Newcastle cauta sa intrerupa seria…

- Sevilla primește vizita celor de la Athletic Bilbao, de la 20:15, in runda #19 din La Liga. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Vezi AICI programul intregii etape din La Liga Sevilla se claseaza pe locul 16, cu 16 puncte, și…