Polițiștii din Onești și jandarmii din Bacau au desfașurat ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice in municipiu și zonele inconjuratoare. In cursul zilei de 28 aprilie, au fost efectuate peste 170 de legitimari și au fost verificate 100 de autovehicule, in cadrul eforturilor de prevenire a infracțiunilor și a accidentelor rutiere. In urma […] Articolul Acțiuni de prevenire și siguranța in Onești: Peste 170 de persoane legitimate și 100 de autovehicule verificate apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .