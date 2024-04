Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a lansat noua sa tehnologie AI care poate face o imagine statica sa se miște in funcție de un material audio. Au publicat si un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale in care Mona Lisa, din pictura lui Leonardo Da Vinci, canta o piesa rap. Microsoft just dropped VASA-1. This…

- „Modeleaza viitorul!” este invitația lansata de 3DUTECH pentru evenimentul care va avea loc pe 19 Aprilie la Teatrul Apollo111, moderat de Iulia Ionescu, realizatoarea emisiunii .... The post SCHIMBARI IN TEHNOLOGIE Pe 19 aprilie 3DUTECH dezvaluie modul in care inteligența artificiala revoluționeaza…

- Studiu GLAMI Deși este privita cu reticența uneori, inteligența artificiala (AI) și-a caștigat un loc important in viețile multor persoane. Grație algoritmilor avansați de invațare automata, aceasta nu doar ca a simplificat realizarea diverselor taskuri recurente, insa a reușit și sa redefineasca normalitatea…

- Statele Unite și Marea Britanie semneaza un acord inovator pentru colaborarea in evaluarea și gestionarea riscurilor asociate cu inteligența artificiala, subliniind un efort comun in reglementarea și securitatea tehnologiilor AI. The post INTELIGENȚA ARTIFICIALA SUA și Marea Britanie au convenit asupra…

- OpenAI a lansat Sora, noul model de inteligența artificiala text-to-video. Ințelege modul in care obiectele exista in lumea fizica OpenAI a lansat Sora. Compania a prezentat noul sau modelul de inteligența artificiala text-to-video, „Sora”. Compania spune ca Sora „poate crea scene realiste și pline…

- Intr-o lume modelata tot mai puternic de tehnologie, granițele interacțiunii umane se extind pe masura ce inteligența artificiala (AI) se aventureaza pe taramul iubirii. Tot mai multe persoane dezvolta conexiuni romantice cu astfel de parteneri generați de inteligența artificiala și au nevoie de ajutor…

- In lumea in continua expansiune a iGaming-ului, platforme de pariuri online stau in fruntea inovației, oferind o fereastra spre viitorul acestei industrii vibrante. Pe masura ce tehnologia avanseaza, inteligența artificiala (AI) incepe sa joace un rol tot mai central, promițand sa transforme nu doar…

- Statele UE au aprobat vineri o legislatie inedita la nivel mondial pentru reglementarea inteligentei artificiale (AI), la capatul unor negocieri intense, a anuntat presedintia belgiana a Consiliului UE, potrivit AFP.