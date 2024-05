Stiri pe aceeasi tema

- Demiterea lui Serghei Soigu din fruntea Ministerului rus al Apararii arata ca Vladimir Putin e „disperat”, a susținut Vedant Patel, purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA. Vedant Patel a declarat ca decizia lui Vladimir Putin de a-l schimba pe Șoigu cu Andrei Belousov, economist de profesie,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a sosit luni in China, au anuntat serviciile sale, pentru o vizita oficiala vizand intarirea legaturilor cu Beijingul, partener diplomatic si economic cheie al Moscovei, noteaza AFP. Ministerul rus de Externe a anuntat pe reteaua X ca Serghei Lavrov a aterizat…

- SUA ii avertizeaza pe aliați ca Beijingul și-a intensificat sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informații geospațiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg.„Pe fondul semnelor de integrare militara intre cele doua țari, China a furnizat Rusiei imagini…

- UPDATE:”NATO. Astazi am organizat o reuniune speciala privind activitatea noastra cu Alianta in domeniul interoperabilitatii si perspectivele pentru acest an. Au participat toti oficialii nostri din domeniul relatiilor internationale, ministrul apararii si echipa de cooperare internationala a ministerului”,…

- Rares Bogdan, care a participat, duminica, la lansarea candidatului PNL in comuna Ianca, judetul Braila. Rareș Bogdan, in calitate de prim-vicepreședinte al PNL , a starnit surprins prin unele declarații facute la Braila, in care a abordat mai multe aspecte sensibile ale realitații politice și geopolitice…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, și-a anunțat din nou vizita in Ucraina. Inițial, șeful statului a anunțat ca va efectua o vizita in luna februarie, dupa care s-a razgandit și a amanat pentru luna martie. Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev l-a taxat puternic. Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev…

- Saptamana viitoare, Donald Trump planuiește sa il intalneasca pe Viktor Orban, premierul Ungariei, la complexul sau Mar-a-Lago din Florida, Statele Unite. Aceasta intalnire, programata pentru 8 martie, aduce impreuna doi lideri cunoscuți pentru politicile lor populiste. Informația vine de la o sursa…

- Rabinul-șef al Ucrainei, Moshe Reuven Azman, a subliniat importanța educației in lupta impotriva inamicilor poporului evreu, intr-un interviu acordat pentru The Jerusalem Post. Discuția a avut loc in cadrul Conferinței Fundației Yael despre imbunatațirea educației evreiești, unde Azman a vorbit despre…