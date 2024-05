Stiri pe aceeasi tema

- Vedant Patel, purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, a declarat luni, 13 mai, ca inlocuirea ministrului rus al apararii, Serghei Soigu, este un nou indiciu al „disperarii presedintelui rus Vladimir Putin de a-si sustine” invazia in Ucraina, a notat Reuters.„Punctul nostru de vedere este…

- Vladimir Putin l-a inlocuit duminica pe Serghei Șoigu cu Andrei Belousov in funcția de ministru al apararii, mutandu-l pe Șoigu in funcția de secretar al Consiliului de Securitate in locul lui Nikolai Patrușev. Aceste remanieri la nivel inalt in urma alegerilor prezidențiale din Rusia sugereaza cu tarie…

- Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii demis duminica de Vladimir Putin, este responsabil pentru „peste 355.000 de victime”, morti si raniti, „dintre care propriii sai soldati” in razboiul din Ucraina, a declarat omologul sau britanic Grant Shapps, relateaza AFP. Serghei Soigu, aflat in functie din…

- Vladimir Putin (71 de ani) a fost investit marți pentru al cincilea mandat la Kremlin. Cu acest prilej, Novaia Gazeta Europe a publicat un editorial-manifest in care afirma ca refuza sa-l recunoasca drept președinte, așa cum pretinde sa fie numit acest fost agent KGB care conduce Rusia de aproape un…

- Un conflict pe scara larga cu NATO nu poate fi exclus, a declarat presedintele rus Vladimir Putin duminica seara, la o conferinta de presa la Moscova pentru a marca victoria sa in alegerile prezidentiale, insotite de acuzatii de manipulare, relateaza DPA. In cazul unui conflict pe scara larga cu NATO,…

- De asemenea, Biden l-a acuzat pe rivalul republican Donald Trump ca s-a inclinat in fata Rusiei si, la putin peste doua saptamani dupa ce l-a facut pe Vladimir Putin "SOB nebun" (de la "son of a bitch", "pui de lele" n.r.), a spus ca are un mesaj pentru presedintele rus despre Ucraina : "Nu vom pleca"."Chiar…

- Dmitri Medvedev, un aliat al presedintelui rus Vladimir Putin, l-a numit vineri pe Joe Biden o „rusine” pentru America si a spus ca presedintele Statelor Unite nu are dreptul sa se compare cu Franklin D. Roosevelt. Biden si-a deschis joi discursul privind Starea Uniunii cu o referire la un discurs din…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a amenințat ca va folosi arme nucleare impotriva SUA, Regatului Unit, Germaniei și Ucrainei daca Moscova pierde toate teritoriile ucrainene ocupate, relateaza Kyiv Independent. Medvedev, care este și fost președinte al Rusiei, a…