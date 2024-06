Începe construirea primului institut de cercetare în Inteligenţa Artificială din România Institut de cercetare in Inteligenta Artificiala Romania face un pas semnificativ catre viitor prin dezvoltarea primului institut din țara dedicat cercetarii in domeniul Inteligenței Artificiale. Acest institut de cercetare va permite Romaniei sa iși creeze propriile soluții tehnologice, sa colaboreze cu parteneri internaționali și sa formeze specialiști de top in acest domeniu avansat. Anunțul oficial a fost facut sambata de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Centru de inteligența artificiala a costat peste 105 milioane de lei Centrul de cercetare va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

