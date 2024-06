Stiri pe aceeasi tema

- CONTEXT Intr-un an in care zgomotul alegerilor acopera temele economice serioase care preocupa mediul de afaceri, nu doar in Romania, ci si in multe din statele occidentale, Profit.ro aduce in dezbatere provocarile finantarii prin pietele de capital, organizand PROFIT PIATA DE CAPITAL.forum, ajuns la…

- Regimul de la Kremlin, prin gura dictatorului Vladimir Putin, s-a plans in repetate randuri de extinderea NATO. Insa ca efect al atacului asupra Ucrainei, Federația Rusa nu numai ca nu a oprit acest proces, ci a determinat mai multe țari sa adere sau sa ia in calcul aderarea la NATO.In ultimii doi ani,…

- S-a demonstrat din punct de vedere stiintific ca fluctuațiile de temperatura afecteaza sanatatea creierului. Schimbarile climatice pot provoca deteriorarea bunastarii emoționale și agravarea bolilor neurologice, inclusiv a demenței, depresiei și accidentele vasculare cerebrale. Oamenii de știința din…

- Persoanele cu afectiuni neurologice pot fi printre primele si cele mai grav afectate de schimbarile climatice, care risca sa agraveze afectiunile creierului pe masura ce fenomenul se intensifica. Este avertismentul transmis de un grup de cercetatori britanici, care au studiat impactul vremii asupra bolilor…

- Economistul șef a facut anunțul! Economia globala a demonstrat o rezilienta neobisnuita, in pofida pandemiei si a conflictelor armate care au avut loc in ultimii ani, iar imigratia a fost o parte importanta a acestei reziliente, contribuind la cresterea capacitatii de productie. Acestea sunt afirmatiile…

- O noua investigație Greenpeace a luat urma lemnului provenit din padurile Romaniei! Astfel s-a ajuns ca 7 producatori de mobila aprovizioneaza magazinele IKEA din 13 țari! Padurile Romaniei sunt distruse de un numar de 7 producatori de mobila care iși vand produsele in magazinele IKEA! Asta a descoperit…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a luat marti o decizie favorabila unui grup de femei elvetiene in varsta care au sustinut ca eforturile insuficiente ale guvernului de la Berna pentru limitarea efectelor schimbarilor climatice le pun in pericol de moarte in timpul valurilor de caldura, transmite…