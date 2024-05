SUA dezaprobă jocul la două capete făcut de China Washingtonul nu este de acord ca presedintele chinez Xi Jinping sa „joace pe doua terenuri”, adica sa consolideze legaturile Chinei atat cu Occidentul cat si cu Rusia, a transmis joi diplomatia americana. China „nu poate avea atat untul cat si banii pentru unt”, a spus in fata presei un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Vedant Patel. China „nu poate juca pe doua terenuri si sa doreasca relatii (mai bune) cu Europa si cu alte tari (occidentale), in timp ce continua sa alimenteze cea mai mare amenintare pentru securitatea europeana”, a indicat oficialul american, facand referire… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

