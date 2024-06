Tesla va rechema 125.227 de vehicule din cauza sistemului de avertizare defect al centurii de siguranţă Autoritatea de reglementare a spus ca vehiculele nu au respectat cerintele federale de siguranta, deoarece lampa de avertizare pentru centura de siguranta si semnalul sonor pot sa nu se activeze atunci cand soferul nu are centura. Rechemarea afecteaza anumite vehicule Model S 2012-2024, Model X 2015-2024, Model 3 2017-2023 si Model Y 2020-2023. Tesla va lansa o actualizare de software over-the-air pentru a remedia problema, iar implementarea va incepe in iunie. Remediul va elimina dependenta de senzorul de ocupare a scaunului soferului din software si se va baza doar pe catarama centurii de siguranta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

