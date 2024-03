Medvedev, atac grosolan la adresa lui Emmanuel Macron! ”Va mirosi foarte puternic”

Stiri pe aceeasi tema

- ”Macron se pregateste sa se duca la Kiev? Dar este un las zoologic!”, scrie pe X aliatul locatarului de la Kremlin, Vladimir Putin, un obisnuit al unor derapaje usturatoare.Seful statului francez a anuntat initial o vizita in Ucraina in februarie, dupa care a anuntat ca aceasta urmeaza sa aiba loc…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev l-a atacat luni pe presedintele francez Emmanuel Macron, care urmeaza sa efectueze o vizita in Ucraina ”in urmatoarele saptamani”, intr-un mesaj in franceza in care-l catalogheaza drept un ”las zoologic”, relateaza BFMTV, citat de news.ro. ”Macron se pregateste…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, duminica seara, intr-un nou discurs, ca este necesara vointa politica a Vestului pentru ca razboiul sa devina unul fara speranta pentru Rusia, el subliniind ca fara un “nivel de aprovizionare” adecvat s-ar putea scrie “una dintre cele mai rusinoase…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a condamnat vineri interviul luat presedintelui rus Vladimir Putin de jurnalistul conservator american Tucker Carlson, considerandu-l „o incercare incontestabila” de a legitima agresiunea militara rusa impotriva Ucrainei si consecintele acesteia, transmite…

- Kremlinul a sustinut marti ca europenii incep sa intoarca spatele Ucrainei, o noua sageata lansata de Moscova intr-un moment in care continuarea ajutorului pentru Kiev suscita tensiuni interne in Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite ale Americii (SUA), informeaza AFP. „Europenii isi dau foarte bine…

- Fostul premier britanic Boris Johnson il sustine pe Donald Trump inainte de alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, afirmand ca revenirea acestuia la Casa Alba ar putea fi "exact ceea ce lumea are nevoie", relateaza The Guardian, citat de News.ro.In editorialul sau saptamanal din Daily Mail,…

- Ucraina și Rusia au realizat, cu medierea Emiratelor Arabe Unite, un acord privind cel mai mare schimb de prizonieri de razboi realizat din august 2023. Conform acordului Rusia a eliberat 230 de prizonieri ucrainieni, inclusiv membri ai forțelor armate și ai poliției de frontiera, in timp ce Ucraina…

- Cel putin 34 de persoane au fost ranite, iar locuinte si un spital pentru copii au fost avariate in al doilea atac cu rachete al Rusiei asupra Kievului de saptamana aceasta, au afirmat, miercuri, oficiali ucraieneni, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a pledat, la Washington, pentru mai mult…