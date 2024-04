Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul tehnologic Google sustine ca cel mai recent model al sau de inteligenta artificiala (AI) este capabil sa obtina un punctaj de 91,1% la examenul de licenta in medicina din SUA (USMLE), relateaza EFE. „In urma cu aproximativ un an si jumatate, am construit primul sistem de inteligenta artificiala…

- O echipa de cercetatori din Danemarca a dezvoltat un algoritm de inteligența artificiala numit life2vec care poate prezice o gama larga de evenimente din viața unei persoane, inclusiv moartea.

- Un vin moldovenesc, creat cu inteligența artificiala a fost expus la o expoziție din Germania. „Chelaris este o fuziune intre patrimoniul viticol secular al țarii și cele mai avansate tehnologii”, menționeaza Ministerul Agriculturii.

- Nvidia este pe cale sa devanseze Apple pentru a deveni a doua cea mai valoroasa companie din lume in functie de capitalizarea de piata, deoarece investitorii nu se satura de producatorul de semiconductori ale carui cipuri alimenteaza instrumente populare de inteligenta artificiala, cum ar fi ChatGPT,…

- OpenAI a prezentat recent noul sau model de inteligența artificiala text-to-video denumit „Sora". Potrivit declarațiilor companiei, Sora este capabil sa creeze scene realiste și pline de imaginație pe baza instrucțiunilor scrise, oferind utilizatorilor posibilitatea de a genera videoclipuri fotorealiste…

- Gigantul tech Google a anunțat luni ca lanseaza „AI Opportunity Initiative for Europe”, un nou proiect prin care vrea sa ofere suport startup-urilor și oamenilor din țarile europene pentru a invața sa utilizeze inteligența artificiala.

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, ca legea ”Deepfake” va intra in vigoare pana in luna aprilie, mentionand ca actul normativ va prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea pana la 2 ani pentru cei care creeaza astfel de continut de inteligenta artificiala…

