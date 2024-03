Startupul de inteligenţă artificială Xai al lui Elon Musk va lansa chatbotul Grok-1.5 săptămâna viitoare ”Grok 2 ar trebui sa depaseasca AI-ul actual in toate valorile. In antrenament acum”, a adaugat Musk. Grok-1.5, versiunea imbunatatita a chatbot-ului sau Grok, va fi pusa la dispozitie pentru teste si utilizatorilor existenti ai Grok, pe X, in zilele urmatoare, a anuntat joi xAI. La inceputul acestei luni, Musk a spus ca xAI va face Grok open source, la cateva zile dupa ce miliardarul a dat in judecata startupul OpenAI, sustinut de Microsoft, pentru ca si-a abandonat misiunea initiala in favoarea unui model pentru profit. Musk a lansat xAI anul trecut, din dorinta de a concura cu OpenAI si Google,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

