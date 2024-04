Nereguli la produsele lactate, înainte de Paște. Ce au găsit inspectorii ANSVSA în magazine Controale facute de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au scos la iveala nereguli majore la produsele lactate vandute pe piața din Romania. In perioada 16-29 martie s-au facut aproape 1.000 de controale in depozite alimentare autorizate/inregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, unitați de reambalare a produselor lactate, platforme logistice/terminale de […] The post Nereguli la produsele lactate, inainte de Paște. Ce au gasit inspectorii ANSVSA in magazine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

