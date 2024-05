Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți romani ajung sa renunțe la bucatele tradiționale de Paște din cauza prețurilor uriașe la anumite produse. In piețele din țara, un kilogram de carne de miel costa aproximativ 60 de lei. La stana insa, dupa o negociere scurta cu crescatorii, prețurile ajung sa scada considerabil. Din cauza…

- Fermierii romani produc pui de calitate, iar 40% din carnea de pui se duce in Franta, ceea ce inseamna ca este de calitate, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Florin Barbu. The post MINISTRUL AGRICULTURII Fermierii romani produc pui de calitate, iar 40% din carnea de pui se duce in Franta first…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu sustine ca, de sarbatorile pascale, fermierii vor vinde carnea de miel la un ”pret decent”, care sa le acopere cheltuielile si sa le aduca ”un mic profit”. Romania exporta intre cinci si sase milioane de oi pe an, in special in tarile arabe. ”Suntem o forta in sectorul…

- „In urma apariției in presa a unor afirmații facute de o autoritate publica a Capitalei, Arhiepiscopia Bucureștilor dezaproba folosirea cu scop electoral a pretextului de a sprijini sau nu construirea Catedralei Naționale”, a precizat Arhiepisocpia intr-un comunicat de presa.Arhiepiscopia Bucureștilor…

- First Bank susține fermierii romani prin creditul punte, acordat in baza adeverinței APIA. Iata cum se acorda și care sunt beneficiile produsului bancar creat pentru o agricultura mai prospera

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, in sedinta de guvern, noi masuri pentru fermierii romani. Intr-o postare pe Facebook, prim-ministrul a explicat ca bugetul pentru noile masuri se ridica la aproape 600 de milioane de lei.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat modificari importante aduse unor programe prin care se acorda subvenții unor categorii de fermieri romani. Aceștia vor primi jumatate din bani mai devreme decat era prevazut in programe.

- Conform ultimelor informații de la Bloomberg, Ucraina planifica sa deschida o ruta suplimentara prin Dunare pentru a crește exporturile, in incercarea de a depași blocajul la granița terestra cu Uniunea Europeana, generat de disputele cu Polonia privind livrarile de produse agricole. Noua ruta va merge…