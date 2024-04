Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, incepe luni cea de-a șaptea misiune diplomatica in Orientul Mijlociu de la inceputul razboiului dintre Israel și Hamas, in urma cu mai bine de șase luni.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat, marți, ca Washingtonul a indemnat Israelul sa desfașoare o ancheta rapida, completa și imparțiala in legatura cu un atac aerian care ar fi ucis șapte persoane care lucrau pentru organizația caritabila World Central Kitchen din Gaza. Blinken a sosit…

- Secretarul de stat american Antony Blinken considera ca o operatiune majora israeliana in Rafah, in sudul Fasiei Gaza, ar fi „o greseala”, atat timp cat inca este posibil un acord de armistitiu intre Israel si Hamas

- Secretarul de stat american Antony Blinken se intoarce miercuri in Orientul Mijlociu pentru in a șasea sa vizita de la inceputul razboiului dintre Israel și Hamas spre a face demersuri pentru incheierea unui acord de incetare a focului și de eliberare a ostaticilor deținuți de Hamas. Blinken se va intalni…

- Statele Unite au facut, marți, un nou apel la incetarea focului in Gaza pentru a evita adancirea crizei de alimente in teritoriul palestinian, relateaza Mediafax. SUA au facut un nou apel la incetarea focului in Gaza, teritoriu ai carui locuitori au ajuns in pragul foametei, in urma razboiului dintre…

- Propunerea inaintata de gruparea palestiniana prevede ca militanții sa schimbe ostaticii israelieni pe care i-au capturat pe 7 octombrie cu prizonieri palestinieni. Ulterior, va incepe reconstrucția Fașia Gazei, forțele israeliene se vor retrage complet, iar cadavrele victimelor vor fi schimbate intre…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit marti tarziu in cursul serii in Israel, intr-un moment in care autoritatile locale analizeaza raspunsul Hamas la un armistitiu propus, ce prevede și eliberarea de ostatici, dupa patru luni de razboi care a facut multiple victime

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a sosit luni in Arabia Saudita, prima oprire a turneului sau in Orientul Mijlociu pentru a incerca sa contribuie la un armistițiu in razboiul dintre Israel și Hamas din Fașia Gaza