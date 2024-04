Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au facut, marți, un nou apel la incetarea focului in Gaza pentru a evita adancirea crizei de alimente in teritoriul palestinian, relateaza Mediafax. SUA au facut un nou apel la incetarea focului in Gaza, teritoriu ai carui locuitori au ajuns in pragul foametei, in urma razboiului dintre…

- „Armata israeliana este pregatita pentru partea operaționala și pentru evacuarea populației”, potrivit comunicatului, care nu ofera alte detalii despre aceasta operațiune anunțata de mult timp, impotriva careia Statele Unite și ONU au avertizat in repetate randuri, potrivit AFP.TBenjamin Netanyahu promite…

- UPDATE 19:00 - Niciun acord privind eliberarea ostaticilor fara o incetare a focului in Gaza Hamas nu va accepta un acord privind eliberarea ostaticilor fara ca Israelul sa accepte sa puna capat razboiului in Fasia Gaza, a relatat duminica CNN, citand "o sursa de rang inalt" din cadrul gruparii teroriste…

- Secretarul de stat Antony Blinken a sosit la Riad la inceputul primei sale calatorii in regiune de cand Washingtonul a intermediat o oferta, cu contributia Israelului, pentru prima incetare a focului prelungita din timpul razboiului. Intalnirea lui Blinken cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va intalni cu un inalt responsabil chinez la Washington vineri, cu o zi inaintea alegerilor prezidentiale din Taiwan, intr-un moment in care Washingtonul incearca sa descurajeze Beijingul de la orice actiune impotriva insulei autonome revendicate de China,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat marti ca acuzatia Africii de Sud conform careia Israelul a comis un genocid contra palestinienilor in Fasia Gaza este lipsita de valoare, transmit Reuters si AFP.Intr-o conferinta de presa desfasurata la Tel Aviv dupa o intrevedere cu premierul…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a ajuns duminica in Iordania, unde s-a intilnit cu Regele Abdullah al II-lea. Iordania și alte state arabe au criticat intens acțiunile Israelului și au evitat sa discute proiecte pe termen lung, susținind ca pentru inceput trebuie sa se puna capat luptelor…

- Iranul a anunțat ca pregatește o razbunare dura dupa atacul cu zeci de morți de la parastasul generalului Qasem Soleimani. Vicepreședintele Mohammad Jamshidi a dat vina pe Israel și SUA pentru atac. Washingtonul a negat implicarea, insa din Israel a venit o declarație a șefului spionajului militar ce…