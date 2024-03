Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au facut, marți, un nou apel la incetarea focului in Gaza pentru a evita adancirea crizei de alimente in teritoriul palestinian, relateaza Mediafax. SUA au facut un nou apel la incetarea focului in Gaza, teritoriu ai carui locuitori au ajuns in pragul foametei, in urma razboiului dintre…

- Civilii palestinieni vor putea pleca din Rafah inainte de lansarea ofensivei israeliene, a declarat premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, potrivit Rador Radio Romania. Primul ministru israelian, Benjamin Netanyahu, a promis ca civilii palestinieni vor putea parasi Rafah, in sudul Fasiei Gaza,…

- Anunțul despre un plan de evacuare a civililor a fost facut luni de biroul lui Benjamin Netanyahu, care este in continuare hotarat sa lanseze o ofensiva militara impotriva orasului supraaglomerat Rafah, relateaza AFP, citat de News.ro.Armata „a prezentat Cabinetului de razboi un plan de evacuare a populatiei…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis miercuri seara o "puternica" operatiune la Rafah "dupa" ce a permis populatiei civile sa paraseasca acest cel mai sudic oras al Fasiei Gaza, informeaza France Presse, scrie AGERPRES. "Ne vom bate pana la victoria completa, ceea ce implica o actiune…

- Casa Alba a declarat joi ca nu va sprijini niciun plan al Israelului pentru operatiuni militare majore la Rafah si a declarat ca secretarul de stat Antony Blinken a exprimat clar preocuparile SUA cu privire la astfel de operatiuni, relateaza Reuters. Fortele israeliene au bombardat joi zone din orasul…

- „Nu am vazut inca nicio dovada de planificare serioasa pentru o astfel de operațiune, iar desfașurarea unei astfel de operațiuni acum, fara planificare și fara gandire, intr-o zona in care sunt adapostiți un milion de oameni, ar fi un dezastru”, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant adjunct al…

- Bombardamentele isareliene asupra unor obiective din Fasia Gaza au continuat si in timpul noptii, cele mai intense atacuri inregistrandu-se in Khan Yunis si Rafah.De asemenea, mai multe rachete au fost lansate din Gaza spre sudul Israelului. Ministerul Sanatatii din Gaza, condus de Hamas, a anuntat…

- Cand Laila al-Sultan, o fetița in varsta de 7 ani, se trezește noaptea, ea iși striga tatal, ucis in același bombardament aerian israelian care a ranit-o la picior, in razboiul din Fașia Gaza despre care se crede ca a lasat mii de copii palestinieni fara unul sau ambii parinți, relateaza miercuri, 10…