- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat luni, cu ocazia unei vizite de lucru pe santierul autostrazii Moldova (A7), lotul 1 al tronsonului Ploiesti-Buzau, ca la finalul lunii iulie sau inceputul lunii august se va putea circula pe primii 14 kilometri de autostrada.

- Lotul 5 al Autostrazii Sibiu-Pitești ar putea fi finalizat la sfarșitul acestui an, inainte de termen, susțin reprezentanți ai Ministerului Transporturilor. In șantier a fost... The post Autostrada dintre Sibiu și Pitești avanseaza cu inca 30 de kilometri in 2024 appeared first on Special Arad · ultimele…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca undeva pana in 15 aprilie vor fi dati in circulatie aproximativ 13 kilometri, cei 6 care au fost finalizati la finalul anului trecut, dar care nu puteau fi utilizati, plus cei de 7 de pe lotul 1, asta insemnand ca se circula pe 23 de km si jumatate,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca lucrarile sunt in desfașurare pe toate cele 13 tronsoane ale Autostrazii A7, de la Pașcani la Ploiești, și a indicat ca patru dintre acestea ar trebui sa fie finalizate in cursul acestui an. Sorin Grindeanu a fost prezent, vineri, impreuna cu…

- Intrebat pe ce tronsoane feroviare se va putea circula cu 160 de kilometri/ora, Grindeanu s-a referit la doua astfel de tronsoane. ”Sunt lucrari care se termina intre Arad si Simeria si, de asemenea, pe tot tronsonul de la Curtici la Sighisoara, ar trebui ca pana la sfarsitul acestui an sa se poata…