Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca undeva pana in 15 aprilie vor fi dati in circulatie aproximativ 13 kilometri, cei 6 care au fost finalizati la finalul anului trecut, dar care nu puteau fi utilizati, plus cei de 7 de pe lotul 1, asta insemnand ca se circula pe 23 de km si jumatate, pe A0 sud. Grindeanu a mai spus ca diferenta de 10 kilometri, pana in A2, va urma sa fie finalizata la inceputul acestei veri, pentru a putea fi folosita aceasta autostrada. Despre lotul 3 al Centurii Capitalei, Grindeanu a aratat ca in acest moment exista o mobilizare mai buna decat in luna…