”Eu nu cred ca putem vorbi despre un sistem integrat de transport la nivel de Bucuresti fara metrou. (…) Am spus tot timpul ca e normal ca metroul sa mearga la Bucuresti, la Primaria Generala, de acord cu a merge cu toate subventiile si cu toate liniile bugetare care in acest moment sunt la Ministerul Transporturilor”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni seara, la Digi 24. El a raspuns si temerilor primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, conform carora metroul ar putea trece in administrarea municipalitatii, insa fara resurse financiare. ”Temerile domnului Nicusor bine ca se termina in…