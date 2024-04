Stiri pe aceeasi tema

- „Tinand cont ca am avut si o vizita de putin timp in Emiratele Arabe Unite, cred ca era necesara prezenta mea pentru a impulsiona lucrurile impreuna in directia pe care ne-o dorim cu totii. Stimata doamna ministru, Excelentele Voastre, stimati membri ai Comitetului de Cooperare Romania-Emiratele Arabe…

- AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de vineri, 26 aprilie, va semnalam: Participarea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu la Sesiunea plenara a celei de a 3 a reuniuni a Comisiei de Cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite Palatul Parlamentului Primirea de catre…

- Acesta este mesajul pe care l a avut astazi ministrul Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor si Infrastructurii din Romania in cadrul intrevederii, de la Abu Dhabi, cu cei din conducerea companiei DP World Dubai Ports . Proiectul comun, cu o valoare de peste 82 de milioane de euro, dezvoltat deja…

- „Am discutat astazi, la Abu Dhabi, despre extinderea parteneriatului dintre Romania si Emiratele Arabe Unite. Propunerile noastre au vizat in special sectoarele aerian, rutier si feroviar. Mai exact, Romania isi doreste expertiza si finantare pentru o serie de proiecte de interes international. Astfel,…

- ”Colegii mei de la CNAIR, in urma cu o saptamana au terminat evaluarea lucrarilor de la pod. Exista neconformitati pe care cei care au realizat aceasta lucrare trebuie sa le indrepte (..) dupa care vom trece receptia acestei lucrari. Pana cand aceste neconformitati nu sunt inlaturate si lucrarile in…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca undeva pana in 15 aprilie vor fi dati in circulatie aproximativ 13 kilometri, cei 6 care au fost finalizati la finalul anului trecut, dar care nu puteau fi utilizati, plus cei de 7 de pe lotul 1, asta insemnand ca se circula pe 23 de km si jumatate,…

- ”Am verificat astazi lucrarile pe cele 2 loturi ale A0 Sud care urmeaza sa fie finalizate anul acesta. Pe cei 16,93 de km ai Lotului 1 (Glina-Vidra) lucrarile executate de antreprenorul turc au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 85%. In functie de ritmul de lucru si de conditiile meteorologice,…

- ”Sa stiti, capacitatea de tranzit din Portul Constanta ne permite cantitati mult mai mari decat… si sa stiti, noi am facut fata, nu au fost lucruri care au blocat Portul Constanta. Aaa… vedeti anumite cozi pe A2, sa spunem… nu e din cauza ca capacitatea portului de a exporta sau de a importa anumite…