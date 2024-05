Savantul Sergiu Pașca, originar din Aiud, articol pe prima pagină în cea mai recentă ediție a prestigioasei reviste Nature Savantul Sergiu Pașca, originar din Aiud, articol pe prima pagina in cea mai recenta ediție a prestigioasei reviste Nature Savantul Sergiu Pașca, originar din Aiud, a scris un articol care a ajuns pe prima pagina in cea mai recenta ediție a prestigioasei reviste Nature, cu o strategie ce ar putea servi ca tratament pentru sindromul Timothy, caracterizat prin afecțiuni ale inimii, autism și epilepsie. Cercetarea este semnata de Sergiu Pașca și 15 colegi ai […] Citește Savantul Sergiu Pașca, originar din Aiud, articol pe prima pagina in cea mai recenta ediție a prestigioasei reviste Nature in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe articole vestimentare, confiscate de polițiști in urma unor controale la comercianții din Aiud, Sebeș și Blaj: Amenzi de 24.000 de lei Mai multe articole vestimentare, confiscate de polițiști in urma unor controale la comercianții din Aiud, Sebeș și Blaj: Amenzi de 24.000 de lei Comercianții…

- In urma cu o ora s-a produs un accident rutier pe A10 sensul Turda spre Aiud. Circulația in zona a fost blocata. Evenimentul rutier s-a produs in zona localitații Dumbrava. Potrivit CNAIR, circulația rutiera este blocata la km 61+000, pe banda 2, calea 2 (sensul Turda – Sebeș), din cauza unui accident…

- Ministerul Finanțelor lanseaza o noua ediție de titluri de stat Fidelis. Dobanda mai mare pentru donatorii de sange Ministerul Finanțelor lanseaza o noua ediție de titluri de stat Fidelis. Donatorii de sange primesc vor primi o dobanda mai mare. Tranșa dedicata donatorilor de sange se va aplica pentru…

- INCENDIU de vegetație uscata la Livezile: Recomandari ISU Alba pentru prevenirea arderilor necontrolate INCENDIU de vegetație uscata la Livezile: Recomandari ISU Alba pentru prevenirea arderilor necontrolate Un incendiu de vegetație usacata a izbucnit luni dupa-masa, in jurul orei 17.00, la Livezile.…

- ACCIDENT in Alba, provocat de un tanar baut și fara permis: Șoferul de 22 de ani a intrat intr-un stalp de electricitate, in zona Ciumbrud – Radești ACCIDENT in Alba, provocat de un tanar baut și fara permis: Șoferul de 22 de ani a intrat intr-un stalp de electricitate, in zona Ciumbrud – Radești Un…

- Aproape 100 de inițiative legislative, din care 28 au devenit litera de lege, și zeci de amendamente aprobate sau aflate in dezbatere parlamentara. Cateva repere concrete: Am facut lege din bunul simț – Legea prioritații pentru femeile gravide și familiile cu copii sub 5 ani – prioritate la orice ghișeu…

- Un șofer din Aiud a accidentat grav o femeie, pe un drum din Sibiu. Femeia a ajuns la Urgențe Un șofer din Aiud a accidentat grav o femeie din județul Sibiu, care a traversat printr-un loc nepermis. Accidentul de circulație s-a produs miercuri seara pe DJ 141, in localitatea Barghiș. Din primele cercetari…

- Incendiu de vegetație uscata la Aiud. Pompierii acționeaza cu o autospeciala Un incendiu de vegetație a fost semnalat duminica dupa-amiaza la Aiud. Potrivit ISU Alba, pompierii s-au deplasat cu o autospeciala. Revenim cu amanunte. Citește Incendiu de vegetație uscata la Aiud. Pompierii acționeaza cu…